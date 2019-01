Matupa News

MPE vai empossar 21 novos promotores de Justiça

Posse ocorrerá no dia 7 de agosto, na sede das promotorias de Justiça, em Cuiabá

20 de Julho de 2018

Geração de emprego foi 56,3% menor no primeiro semestre de 2018 em Mato Grosso

O recuo já era previsto em todos os segmentos diante a situação econômica do Brasil

20 de Julho de 2018

13h09m

Estado libera 56 ordens de serviço para rodovias e pontes

Os sete lotes que faltam para ser dado ordem de serviço devem ter início ainda este ano

20 de Julho de 2018

13h04m

Coogavepe promoverá a 3ª Festa dos Garimpeiros no dia 21 de julho

20 de Julho de 2018

13h03m

MT é o estado que mais desmatou Amazônia Legal em 11 meses

20 de Julho de 2018

13h02m

Oito deputados mato-grossenses estudam mudar de sigla

20 de Julho de 2015

12h50m

Secretaria de Agricultura de Peixoto receberá veículo 0 km

Vereador Joranir Soares comemora anúncio do Governo do Estado de investimentos na Secretaria Municipal de Agricultura e Consórcio Portal da Amazônia

20 de Julho de 2018

12h49m

Governador irá liberar R$ 1,9 milhão para Custeio do Hospital Regional

O convênio deverá ser assinado na próxima quarta-feira (22) com os Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto

20 de Julho de 2018

12h44m

Empresário Denilson Martins e Cidinho Campos discutem investimento em projeto frigorífico

Aposta Online

Cidinho mostrou interesse em conhecer a planta do frigorifico que fica localizado na Cidade de Nova Santa Helena

20 de Julho de 2018

12h40m

Casas de Apostas Brasileiras

MinC lança edital de R$ 5 milhões para 80 projetos de comunicação

As inscrições vão até 18 de agosto

Thiago Pereira se torna o maior medalhista da história do Pan

A organização dos Jogos o homenageou colocando-o sozinho no degrau mais alto e informando ao público que aquele era o recordista de medalhas do evento

Mato-grossenses embarcam para campeonato internacional de Jiu-jitsu

online casino seo

“Quatro atletas de Cuiabá e seis de Cáceres buscam pontuar no ranking internacional para disputar o mundial de 2016”, disse FMTJJLA

Tenistas de MT ficam em 15º por equipe na Copa das Federações

“Fomos para duas semi-finais em dupla, nas categorias 14 e 16 anos, contra Ceará e Mato Grosso do Sul”, disse Rochinha

Maluf apresenta Moção a cuiabano que ganhou ouro no Pan-Americano

O judoca David Moura ganhou medalha de ouro na noite de terça-feira (15), ao vencer o equatoriano Freddy Figueroa em apenas 13 segundos de luta